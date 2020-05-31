В Химках пройдет теннисный турнир ведущих российских игроков

В июне российским теннисистам предложено сыграть выставочный турнир в Химках. Организовать состязания взялся владелец турнира WTA в Юрмале Александр Островский, у которого в Подмосковье есть своя академия. Ожидается, что там сыграют Карен Хачанов, Андрей Рублев, Светлана Кузнецова и Анастасия Павлюченкова.

Островский сообщил изданию "Коммерсант", что оправил приглашения всем российским топ-игрокам и пока не подтвердили свое участие только Даниил Медведев, который пока не планирует покидать Монако, и Екатерина Александрова – она изучает вопрос с выездом со своей базы в Чехии.

Регламент у мужчин и женщин будет одинаковым: восемь спортсменов и две группы, откуда по два лучших игрока выйдут во второй круговой этап, затем определятся пары полуфиналистов и финал. По словам Островского, у турниров будет небольшой призовой фонд – по 15 тыс. долларов. Правда, зрителей на трибунах не будет.