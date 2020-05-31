Расизм в США: стрим убийства и задержание журналистов

Американский Миннеаполис — в режиме уличной войны. Сожжено полицейское управление, самих стражей порядка от разъяренной толпы с крыши осажденного здания спасли на вертолете. Это расовые волнения. Расовые в том смысле, что поводом стало жестокое убийство прямо под камеры мобильных телефонов.

Жертва — молодой чернокожий мужчина по имени Джордж Флойд. Работал охранником, был известен как сторонник ненасилия, но провинился в том, что 20-долларовая купюра в его руках в магазине при проверке у кассы оказалась фальшивой. Таких много ходит в Америке. Джорджа Флойда задержали. Он не сопротивлялся. Все равно — наручники.

Потом полицейский по имени Дерек Шовин повалил Джорджа на землю и нажал коленом на шею. В течении трех минут Джордж умолял снять колено, говорил, что не может дышать, просил не убивать его, но ветеран полиции Дерек Шовин жал коленом все сильнее. Тем временем собравшие вокруг стримили видео в Сети.

Похоже, полицейский сломал Джорджу шею или просто задушил жертву. В любом случае Джордж затих. Но Дерек Шовин еще целых 4 минуты держал колено до тех пор, пока не приехала скорая. Сказав, что задержанный чувствует себя хорошо, полицейский наряд сдал жертву медикам. Те уже в машине принялись делать искусственное дыхание, но безрезультатно. В больнице констатировали смерть.

Я понимаю, что если бы нечто подобное произошло в России, то на нас бы уже наложили новые санкции, Америка бы уже собрала экстренный Совбез ООН по положению с правами человека в России, а Евросоюз тоже что-то неприятное опять нам сделал бы. Поскольку это Америка, а там подобное отношение к чернокожим — принятая практика, то никто в мире и не дернулся.

Если бы в России сто тысяч человек погибли от коронавируса, как это сейчас в Америке, то нас бы несли по всем кочкам в западной прессе. А сейчас лишь сожалеют, что так мало русских стали жертвами эпидемии.

В Америке кандидат в президенты Байден со стекленеющим взглядом может позволить себе отмахиваться от "пленочного" скандала из-за обещаний Петру Порошенко дать миллиард за увольнение неудобного Байдену генпрокурора Украины. И в Америке Трамп называет губернатора Миннесоты "слабаком" из-за того, что тот не может разогнать толпу достаточно жестко с помощью нацгвардии. Добавьте сюда 30 миллионов новых безработных и море бездомных для полноты картины сегодняшней жизни в США. Нормально? Послушайте, и эта Америка все время пытается учить планету, как жить? На каком основании?

А вот еще штрих. Жил-был Омар Хименес — американский тележурналист. Уважаемый репортер CNN. Работал на пожаре Нотр-Дам в Париже, освещал массовую стрельбу со множеством жертв в Лас-Вегасе, делал репортажи в ходе ураганов в Техасе и Флориде, которые были номинированы на премию "Эмми". Всего — около тысячи репортажей в эфире CNN. И вот сейчас — редакционное задание осветить волнения в Миннеаполисе. На стендап-позиции репортера полиция арестовывает в прямом эфире. Несмотря на объяснения и представления, Омар Хименес – в наручниках. Вся съемочная группа задержана.

Внимание, вопрос: если бы Омар Хименес был белым, случилось бы такое? Вопрос риторический. Все произошло в соответствии с принятой в Америке культурой.