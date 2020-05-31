СК проверит обстоятельства жесткого изъятия детей из семьи в Оренбургской области

Следственный комитет проверит обстоятельства силового изъятия детей из семьи в Домбаровском районе Оренбургской области, об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ведомства.

Уже установлено, что правоохранители забрали четырех из пяти детей по постановлению главы района, "вынесенного в связи с непосредственным риском обрушения потолочного перекрытия в жилище семьи".

При этом в СК считают, что применение силы и наличие заявление от одного из родителей является основанием для оценки действий сотрудников, принимавших участие в мероприятии.

В УМВД России по Оренбургской области прокомментировали ситуацию: изъятие детей осуществлено с целью проведения медицинского обследования, а мать семейства ранее трижды привлекалась за неисполнения родительских обязанностей – такие данные приводит ТАСС, со ссылкой на пресс-службу региональной полиции.

Правоохранители отметили, что в конце минувшего года годовалый ребенок из этой семьи попал в реанимацию, после чего мать отказалась пустить врачей, чтобы они проверили остальных домочадцев. Впоследствии медицинский работник, который все же осмотрел детей, обнаружил у них телесные повреждения.