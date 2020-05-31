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Протесты в Миннеаполисе 1 час назад

31 мая 202022:50 Денис Давыдов

Подсчитать ущерб невозможно: погромам в США не видно конца

Подсчитать ущерб невозможно: погромам в США не видно конца

В США как минимум несколько правоохранителей погибли, десятки полицейских ранены. Понятно, что есть потери и в рядах протестующих. В то время как уже вся Америка закипает в уличных битвах и на президента США сыплются тяжелые обвинения, сам Трамп полетел на мыс Канаверал в надежде обрести козырь в предвыборной кампании. Там прошел успешный старт космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту. А недавно НАСА вело прямую трансляцию стыковки с МКС. Все прошло штатно. И для Трампа это — одно из немногих радостных событий последнего времени, точка опоры в спорах с политическими противниками в столь горячий для Америки период.

Black lives matter ("Черные жизни важны") — с таких слов начинается мирный протест в Вашингтоне. Толпа идет от Капитолия к Белому дому. У них разный возраст, разный цвет кожи и социальный статус, но все они вместе — против расизма. Особенно сильно в этой толпе слышен крик души афроамериканцев.

"На спинах, на крови, на слезах афроамериканцев была построена эта страна. Использовались рабы — наши предки. И если власть хочет, чтобы мы были счастливы, им нужно выбрать гуманизм", — говорят американцы.

В Вашингтон вводят войска Национальной гвардии. Несколько броневиков выставляют перед Белым домом. Он — в тройном кольце охраны. Трамп внутри. В президента летят проклятия, в полицейских – камни.

Штурм Белого дома не удается, но вокруг горят полицейские машины. Митингующие подпалили здание в двух шагах от президентской лужайки.

Похоже на анархию от побережья до побережья. География протеста расширяется, неспокойных точек на карте США все больше. В 25 крупных городах введен комендантский час, но его никто не заметил. В Милуоки на улицах — бронеавтомобили. В Лас-Вегасе полицейский спецназ сходу стреляет по толпе резиновыми пулями.

Полиции на всех не хватает, и протесты стали раздольем для мародеров. Они потрошат все что можно: банки, гастрономы, торговые центры. Вот обносят магазин Nike в Чикаго. В Портленде толпа "заглянула" в Louis Vuitton.

В Сиэтле протестующие захватили несколько полицейских машин и украли из них оружие. В Чикаго у конной полиции отобрали транспорт. Служебную лошадь оседлал погромщик.

40 миллионам американцам не до смеха — их коронавирус в одночасье лишил работы, и это — тоже причина массовых беспорядков. Власти, боясь вспышек за решеткой, выпустили из тюрем 17 тысяч заключенных. Они явно не остались в стороне от протестов.

Полицейские машины жгут, на них танцуют. Достается и тем, кто со стороны наблюдает. Митингующие атаковали штаб-квартиру телеканала СNN в Джорджии.

Виновных в американских протестах телевизионщики искали на проторенных дорожках. Их эксперты говорят: Россия виновата, а заодно и Трамп.

Средний палец вверх — все, что думают о Трампе проходящие мимо Trump Hotel.

"Мы боремся каждый день, каждый черный выживает как может. А мы все лишь хотим равенства", — говорят афроамериканцы.

У них, как правило, самая тяжелая работа и не самый высокий доход. Они живут в бедных кварталах, их дети наверняка не попадут в престижные школы. Замкнутый круг, который десятилетиями не могут разорвать.

Непрекращающиеся погромы отношения между полицией и афроамериканцами точно не улучшат.

Заявление Трамп делает во Флориде, в космическом центре Кеннеди. Америка впервые за 9 лет со своей территории отправляет астронавтов на орбиту. Везет их к звездам первый частный корабль и частная ракета-носитель компании SpaceX Илона Маска.

Достижение ракетостроителей — плюс в предвыборную копилку Трампа. Не поленился дважды за неделю слетать на мыс Канаверал. После отмененного из-за непогоды старта вернулся, чтобы наблюдать за триумфом. Для решения земных проблем президент задействует Агентство национальной безопасности и Пентагон. Разведданными об активности протестующих ведомства будут делиться с полицией и нацгвардией.

Такое обычно со звездно-полосатыми флагами случается за границей, а дома они висят на каждом доме, но и в Штатах их уже с удовольствием жгут. В Калифорнии, Вашингтоне, Нью-Йорке…

Флаг под одобрение толпы полыхает на полицейской машине. Ненависть чернокожих к копам объяснима. Каждый второй в полицейских сводках — афроамериканец, при том что в Америке они – меньшинство, 15% населения.

Кадров о том, как полиция не церемонится с афроамериканцами, множество. Вот так задерживали чернокожего в Лос-Анджелесе. Штаты помнят, как 6 лет назад убили Эрика Гарнера. Он приторговывал сигаретами поштучно, но его сковали в наручники и фактически задушили люди в погонах.

В Нью-Йорке толпа встала на пути полицейских внедорожников. Объезжать людей никто не собирался. Водители в форме пошли на таран.

У протеста уже немало жертв. В Окленде погибли двое сотрудников Секретной службы. 19-летней митингующий убит в Денвере. Трое — в Индианаполисе. В Северной Каролине от коктейля Молотова загорелся сам метатель.

Почти полторы тысячи человек арестованы с начала протестов. Подсчитать материальный ущерб пока невозможно. Слишком много всего уничтожено, и конца погромам не видно.

Текст: "Вести недели"

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