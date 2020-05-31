Умерла Мади Меспле

Знаменитая оперная певица Мади Меспле, блиставшая в "Севильском цирюльнике", "Сказках Гофмана", умерла в возрасте 89 лет, сообщил министр культуры Франции Франк Ристер твитом. И с прискорбием отметил, что этот мир покинула великая женщина.

В момент смерти артистка находилась в своей тулузской квартире в окружении близких.