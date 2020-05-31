Чтобы досадить Китаю, Трамп готов навредить Америке

Дональд Трамп продолжает стоять на своем: Китай виноват в распространении коронавируса. "По всему миру шагает коронавирус, очень плохой "подарок" из Китая", — заявил Трамп.

Досталось от Трампа и Всемирной организации здравоохранения, которая, по его мнению, плохо борется с пандемией коронавируса. Американский президент выдвинул ВОЗ ультиматум и потребовал в 30-дневный срок провести реформы. В противном случае обещал прекратить финансирование организации. Но 30 дней Трамп вытерпеть не смог. Продержался всего неделю и обвинил ВОЗ в том, что она "полностью контролируется Китаем", и объявил о выходе США из организации.

Заодно Трамп объявил о вводе санкций против Гонконга, ограничил въезд в США ученых из Китая и обещал принять меры против китайских компаний, торгующих на американской бирже.

Вот она — китайская осторожность. Уже третий тест за неделю. Без отрицательного заключения ни на одно заседание не пустят, тем более с участием высшего руководства. Очередь из иностранных журналистов — в ожидании исторических кадров. Закрытие сессии Всекитайского собрания, где на повестке — спасение страны от эпидемии и ее экономических последствий. И это не только про коронавирус.

"Мы приняли решение о создании механизма защиты суверенитета, безопасности и интересов Китая в специальном районе Гонконг. Это позволит обеспечить дальнейшее развитие по принципу "одна страна — две системы", — сказал Ли Чжаньшу, председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей.

Этот принцип, по которому вот уже 23 года живут материковый Китай и Гонконг, — центральные власти отвечают только за внешнюю политику и оборону, в остальном у бывшей британской колонии полная автономия — Пекин обещает сохранить.

Но в Вашингтоне законопроект моментально назвали антидемократическим. "Я поручаю своей администрации начать процесс ликвидации политики льгот, которые дают Гонконгу особый режим", — заявил Дональд Трамп.

Воодушевленные такой поддержкой — а до Трампа о готовности пересмотреть статус Гонконга заявили и госсекретарь Помпео, и Конгресс с Сенатом — на улицы Гонконга снова вышли погромщики. Как и весь прошлый год — паузу брали только на время карантина — с американскими флагами наперевес они бросились громить витрины и станции метро, избивать тех, кто еще пытался их угомонить. Полиции пришлось применить слезоточивый газ.

И Запад тут же погрозил пальцем: вот оно — доказательство негуманности Пекина и всей его репрессивной машины. Китайская пресса ответила кадрами из Миннеаполиса.

Спикер Палаты представителей США назвала бурные протесты в Гонконге "прекрасным зрелищем". Сейчас "прекрасное зрелище" простирается от Гонконга до более чем дюжины американских штатов. Короткий вопрос: должно ли китайское правительство выступить с заявлением в поддержку протестов афроамериканцев и низов американского общества?

Вот и активисты в Гонконге вышли к американскому консульству. Требуют оставить автономию в покое. Но Трамп, которого здесь изобразили тяжело больным пациентом, остался непреклонен. Он пишет в Twitter единственное слово — China — и продолжает на пресс-конференции: "Китай во всем виноват".

"Мир сейчас страдает в результате неправомерных действий китайского правительства. Сокрытие Китаем вируса в Ухане позволило этой болезни распространиться по всему миру, спровоцировав глобальную пандемию, которая унесла более 100 000 жизней американцев и более миллиона жизней по всему миру", — отметил Трамп.

Все это Китай уже слышал и не раз. И обвинения в якобы замалчивании информации о вирусе и подкупе чиновников ВОЗ — с организацией Трамп тоже разрывает отношения и прекращает финансирование — и в том, что Китай, мол, изо всех сил пытается украсть американскую вакцину. Причем в охотники за технологиями хозяин Белого дома записал китайских студентов — проверять их теперь будет ФБР.

Все это в Китае считают продолжением торговой войны. Хотя еще в начале года казалось: Пекин и Вашингтон смогли договориться. Премьер КНР Ли Кэцян еще надеется на американское благоразумие. "Двусторонние торгово-экономические связи прошли долгий и нелегкий путь, и обе стороны извлекли от этого огромную пользу. Экономики Китая и США тесно переплетены, и предприятия двух стран нуждаются друг в друге", — подчеркнул он.

Но антикитайским вирусом Трамп поражен настолько, что готов действовать даже в ущерб американским интересам, которые после удара по Гонконгу пострадают не меньше. И американский бизнес Трампа уже предупредил. Ведь пересмотр статуса "автономии" глобального финансового центра — это прекращение и особых экономических условий. А в финансовой стабильности Гонконга Пекин был заинтересован в первую очередь. Для того и разрабатывает закон о безопасности.

"В прошлом году мы стали свидетелями беспрецедентных инцидентов в Гонконге, которые практически остановили все деловые операции. Все слои общества страдали от этого", — напомнил Деннис Ванг-Пун, президент Ассоциации производителей Гонконга.

"Бунтовщики продолжали наносить ущерб, перекрывая дороги и сбивая пешеходов. Туристы боятся приезжать в Гонконг. Мы чувствуем себя беспомощными. Принятие этого решения позволит Гонконгу в долгосрочной перспективе развиваться в стабильной и мирной обстановке", — сказал один из гонконгских девелоперов.

Как раз в этом Вашингтон и не заинтересован. Поэтому и обвинения в притеснении уйгуров, и обсуждение уже и независимости Тибета, и заигрывание с сепаратистами Тайваня.

На все это Китай отвечает с позиции — как здесь говорят – "яростного тигра, но мудрого дракона", выдерживая паузу, но показывая силу. В противовес американскому флоту вблизи Тайваня Китай отправил свои авианосцы.