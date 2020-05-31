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75 лет Победы 5 часов назад

31 мая 202020:07

Парад Победы: как это было в 1945-м

Парад Победы: как это было в 1945-м

Автор: Дмитрий Киселёв

Главная новость недели — военный парад в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне состоится 24 июня. О долгожданном решении стало известно 26 мая в ходе видеоконференции президента Путина с министром обороны Шойгу. К сожалению, традиционного парада 9 мая в этом году не было — на начало мая как раз пришелся пик эпидемии коронавируса. Но сейчас уже можно говорить, что в борьбе с заразой наступил перелом и эпидемия идет на спад. Ситуация под контролем, и будущий парад в какой-то мере символизирует для нас и победу над коронавирусом.

"С учетом того, что ситуация и в целом в стране и в большинстве регионов, в самих Вооруженных силах остается стабильной, а во многих местах стабилизируется после прохождения пика инфекционных заболеваний, считаю возможным принять следующее решение. Приказываю начать подготовку к военному параду в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице России Москве и других городах. Мы сделаем это 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся легендарный исторический Парад победителей. Когда по Красной Площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин. Приказываю вам обеспечить самые строгие требования безопасности при подготовке и проведении парада. Риски для всех его участников должны быть сведены к минимуму, а лучше – исключены. Приступайте к исполнению", — заявил Владимир Путин. -  В этот же день приказываю вам провести традиционный Военно-морской парад на главных базах Военно-морского флота страны. Хочу сразу сказать, будем самым внимательным образом смотреть на развитие ситуации, оценивать возможные риски в предстоящие месяцы. И, конечно, если по мнению специалистов нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то примем решение о возможном переносе марша "Бессмертного полка" на другие, более поздние, сроки. Но будем надеяться, что все задуманное нам удастся сделать в те сроки, о которых я сказал сейчас. При этом, конечно, будем руководствоваться только ответственным подходом. Повторю: жизнь, здоровье, безопасность людей для нас — главная, безусловная ценность".

Главный военный парад года 24 июня состоится на радость ветеранам и всем россиянам. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день 75 лет назад и состоялся исторический парад на Красной площади в честь Победы Советского Союза над фашистской Германией. Вспомним, как это было.

Автор: Алексей Денисов

По воспоминаниям военного корреспондента "Известий" Евгения Кригера, в ночь на 24 июня 1945 года в центре Москвы почти никто не спал. На Тверской, которую тогда именовали улицей Горького, в большинстве домов до утра горел свет. Люди стояли у открытых окон и с восторгом рассматривали колонны танков, которые уже с полуночи выстроились на главной улице столицы в ожидании Парада Победы. В 6 часов утра в центр Москвы начали прибывать и сводные полки фронтов.

Грандиозный Парад Победы был подготовлен всего за месяц. Решение о его проведении принимал лично Сталин. Произошло это во время торжественного приема в честь командующих войсками Красной Армии в Георгиевском зале Московского Кремля. 24 мая здесь собрались прославленные советские полководцы, удостоенные ордена Победы, представители Генерального штаба, другие видные военачальники Великой Отечественной войны.

За несколько часов до праздничного обеда Сталину доложили о ходе подготовки к параду. Военные просили на нее не менее двух месяцев, но верховный главнокомандующий был непреклонен. Выслушав все предложения, он сказал: "Парад провести ровно через месяц — 24 июня. Потрудитесь управится в указанное время!" В тот же день в войска была направлена директива за подписью начальника Генерального штаба Антонова. Всем сводным полкам было приказано прибыть в Москву до 10 июня.

 Эшелон сводного полка Второго Белорусского фронта спешит на Парад Победы в Москву. Часовой охраняет боевые знамена, отобранные для участия в параде. Согласно приказу каждый сводный полк должен был нести по Красной площади 36 знамен самых отличившихся частей и соединений своего фронта.

Единственная съемка участников парада, сделанная в дни последних репетиций. Вы впервые видите эти бесценные кадры. Июнь 1945 года. Сводный полк Ленинградского фронта идет по опустевшим за время войны улицам и набережным Москвы. Случайные прохожие, дети и пассажиры редких автомобилей с восхищением смотрят на героев войны и сияющие на их груди боевые награды.

К 20 июня все участники парада получили специально сшитое для них обмундирование нового образца. На Лобном месте специально к параду был возведен 26-метровый "Фонтан победителей". Он состоял из четырех каскадов и был украшен цветочными вазами. Наконец, наступил долгожданный день — 24 июня 1945 года.

К 10 часам утра все гостевые трибуны на Красной площади были заполнены народом. Среди приглашенных были Герои Советского Союза и Социалистического труда, иностранные дипломаты и военные атташе разных стран мира; присутствовала и делегация Русской Православной Церкви.

Ровно в 10 часов утра на Красной площади появился маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков. Он выехал из Спасских ворот на серебристо-белом коне по кличке Кумир. Навстречу Жукову на вороном коне по кличке Полюс устремился командовавший парадом маршал Константин Рокоссовский. Оба великих полководца великолепно держались в седле. И тот, и другой были лихими кавалеристами еще во время Первой мировой войны. 

24 маршала, 249 генералов и более 300 тысяч солдат и офицеров приняли участие в историческом Параде Победы. По Красной Площади прошли сводные полки десяти фронтов и сводный полк, представлявший Военно-морской флот.

Еще одной кульминацией исторического парада стал вынос на Красную площадь 200 немецких знамен и штандартов. Особая рота швырнула к подножью Мавзолея флаги разбитых частей Вермахта, нацистской партии "Гитлерюгент", подразделений СС, а также знамена Кайзеровской германии и прусской королевской армии.

Идея выноса немецких знамен на Красную площадь принадлежала лично Сталину. Военным он заявил: "Надо с позором повергнуть их к ногам победителей". Во время репетиции рота бросала на землю вместо знамен длинные деревянные жерди, да так, что они в щепки разлетались.

В третьей, заключительной, части парада по Красной площади прошли 1850 единиц боевой техники. В общей сложности исторический Парад Победы продолжался два часа 2 минуты.

75 лет назад очевидец исторического Парада Победы 1945 года писатель Леонид Леонов опубликует статью "Полдень Победы". В ней будут такие строки: "В этом параде бессмертных так же духом и делом присутствуют павшие в бою. Они молчат. За них говорит Победа. Мы еще ни раз скинем шапки перед ними, одетыми в мрамор и бронзу на площадях наших возрожденных городов. Вечная слава им, смертью поправшим смерть".

Текст: "Вести недели"

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