Житель Курил оказался в воде после попытки нелегального проникновения на паром. Видео

Камера наблюдения запечатлела инцидент с участием нетрезвого мужчины, произошедший 26 мая в порту Северо-Курильска на Парамушире.

Как сообщают местные СМИ, мужчина, находившийся в состоянии опьянения, попытался попасть на борт теплохода, отправляющегося на Камчатку, однако экипаж не пустил выпившего пассажира.

Гражданин проявил настойчивость и, дождавшись, пока команда будет занята своими обязанностями при отходе судна, попытался перепрыгнуть на борт.

Неловкая попытка завершилась падением в ледяную воду, температура которой в тот день составляла около четырех градусов. По счастью, один из членов экипажа пришел на помощь несостоявшемуся пассажиру и вытащил его.