Байден поддержал протесты, но не насилие

Бывший вице-президент США Джо Байден, наиболее вероятный кандидат от Демократической партии на выборах президента страны, поддержал волну протестов, прокатившуюся по американским городам после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда от рук полиции. Вместе с тем политик выступил против насилия.

"Протестовать против подобной жестокости — это правильно и необходимо, и это подлинно американский ответ", — говорится в письменном заявлении Байдена, выдержки из которого приводит РИА Новости.

"Но поджоги городов и бессмысленное разрушение — это неправильно и ненеобходимо, как и насилие, ставящее жизнь людей под угрозу", — подчеркнул представитель Демократической партии.

Байден призвал перевести беспокойство и гнев в полезное русло дискуссии и пообещал, что поможет вести этот диалог, когда станет президентом. Кроме того, политик заверил, что будет "слушать других". По словам Байдена, именно это он пообещал родственникам погибшего Флойда.

Афроамериканец погиб после того, как в ходе задержания один из полицейских наступил ему коленом на шею. Флойд сопротивлялся, кричал, что не может дышать, но через некоторое время затих. Позже он умер в реанимации. Четверо полицейских, участвовавших в задержании, на следующий день были уволены, одному из них предъявили обвинения в убийстве по неосторожности.

Согласно последним опросам общественного мнения, Байден опережает по популярности действующего президента Дональда Трампа на 10 процентных пунктов: рейтинг Байдена составил 53 процента, тогда как Трампа — всего 43. Выборы президента США намечены на ноябрь.