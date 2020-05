Советник Трампа пожаловался на полицейских "паршивых овец"

Системного расизма нет в полиции США — репутацию американских полицейских портят несколько "паршивых овец". Такое мнение высказал в интервью CNN советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен.

Во многих городах США сейчас не стихают беспорядки после гибели в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией и впоследствии умершего в реанимации. Во многих крупных городах страны введен комендантский час.

"Есть какое-то количество плохих полицейских, которые являются расистами, есть полицейские, у которых, возможно, нет нужной подготовки, и есть просто плохие полицейские", — считает О'Брайен. От "паршивых овец", портящих имидж всей полиции, необходимо избавиться, отметил он, добавив, что "99,9 процента" американских правоохранителей — герои.

