Вакцина у России может появиться до второй волны COVID-19

Корреспондент ВГТРК Наиля Аскер-заде продолжает серию репортажей о борьбе с эпидемией коронавируса и создании вакцины. В новосибирском научном центре "Вектор" уже приступают к испытаниям на добровольцах.

"Это готовая лекарственная форма одной из наших вакцин. Данная вакцина выпущена у нас 21 мая 2020 года и предназначена для проведения уже доклинических исследований готовой лекарственной формы", — рассказал Ринат Максютов, гендиректор ФГУН ГНЦ ВБ "Вектор".

Над содержимым этого флакона команда ученых Научно-исследовательского центра "Вектор" работала более трех месяцев. Первая опытная партия. Строго для доклинических исследований. Чтобы найти ту самую, испробовали разные комбинации. Из более чем 25 вариантов три показали наибольшую эффективность.

"Один из наших препаратов не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос. Запущено полномасштабное доклиническое исследование данных препаратов", — отметил Максютов.

Безвредность и эффективность проверяют на различных лабораторных животных, в том числе на низших приматах.

"Как и у человека, есть значительное количество бессимптомных случаев, то есть когда вирус мы можем контролировать только по вирусовыделению, в мазке, с помощью метода ПЦР. Отдельные особи температурят", — пояснил директор "Вектора".

В отличие от низших приматов мыши, которые также участвуют в опыте, оказались стойкими к коронавирусу: их трудно заразить, и болеют они не так, как человек. Когда это стало очевидно, ученые решили создать трансгенных мышей. И это оказалось совсем непросто.

"Так же, как не каждая женщина рожает детей после трансплантации яйцеклеток во время экстракорпорального оплодотворения, не каждая мышь рожает детенышей после пересадки яйцеклеток. Не каждая содержит человеческий ген. Трансгены родились, сейчас мы их достоверно уже держим в руках, это оказалась самка", — рассказал Алексей Дейкин, руководитель Центра коллективного пользования "Геномное редактирование" Института биологии гена РАН.

Сейчас в институте уже более 20 мышей с геном человека. Каждый день ученые находят еще по три-четыре нужных особи.

"Они уникальные. В России получены впервые. В мире таких нет", — подчеркнул Дейкин.

- Британские ученые бьют тревогу, что вирус мутирует, приспосабливается к человеку. Так получит мир вакцину?

- Ученые говорят, что вирус имеет небольшое количество изменений, небольшое количество мутаций, и это дает нам основание предполагать, что вакцина может быть изобретена и она может быть достаточно эффективной, — заявила Анна Попова, главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора.

"Мне — 33 года. С 2018 года я работаю младшим научным сотрудником в отделе биологического и технологического контроля, возглавляю группу биологического контроля. Это первое клиническое исследование, где я решила принять мм участие", — сказала Елена Башкина, доброволец, младший научный сотрудник "Вектора".

Разрабатывать вакцину и потом на себе ее испытывать — достаточно распространенная практика. Иногда ученые к опытам привлекают родственников. Так было с вакциной против полиомиелита.

"Окончательные группы добровольцев могут быть сформированы только за 7 дней до непосредственно начала клинического исследования. Те, кто уже переболели коронавирусом, не смогут быть добровольцами в рамках клинических исследований", — пояснил Ринат Максютов.

Клинические исследования обычно делятся на четыре фазы. Но сейчас будут сокращены до трех з- а счет того, что первую и вторую фазы совместят.

В России сейчас ведется разработка 47 вакцин на 14 платформах. Работа идет сразу в нескольких лабораториях: в "Векторе", институте имени Гамалеи и петербургском НИИ вакцин и сывороток.

- Кто будет выбирать, какую вакцину затем запускать в массовое производство?

- А это будет зависеть от тех характеристик, которые вакцина продемонстрирует. Это непростая история. Получить данные и их продемонстрировать должным образом — это тоже очень важно, — подчеркнула Анна Попова.

- Будет ли создаваться вакцина для детей, ведь они тоже болеют коронавирусом?

- Да. Мы рассчитываем на то, что наши разработки можно будет применять и защищать в том числе детское население, но это — вопрос последующих клинических исследований, — отметил Ринат Максютов.

- Если все пойдет по плану, когда можно будет начать исследования на детях?

- В начале 2021 года.

Новым очагом мировой эпидемии теперь стала Латинская Америка. Число смертей в отдельных странах на этом континенте удваивается каждые две-три недели. Коронавирус не признает границ и продолжает колесить по миру.

- Когда можно ждать вторую волну эпидемии?

- Я бы совсем не хотела ее ждать, я абсолютно не хотела бы, чтобы она пришла. Вполне реально, что коронавирус будет подниматься в осенний период, — считает Анна Попова.

- А когда мы в России вот уже получим вакцину от коронавируса?

- Мы очень надеемся, что мы получим ее вовремя, до второй волны. И это — главное, чего мы ждем.