Быков обратился к Путину из СИЗО

Бывший депутат и бизнесмен Анатолий Быков написал письмо президенту России Владимиру Путину. Быков обвинен в организации убийства двух подельников 26 лет назад, и сейчас помещен судом в СИЗО-1 до 4 июля. Против Быкова свидетельствовали еще один заказчик преступления и наемные убийцы. Суд отказался выпустить Быкова под залог или домашний арест.

Как сообщает КП, в письме, переданном на волю через адвоката, Быков критикует ситуацию в стране как в 1990-е годы, так и в настоящее время. Далее экс-депутат уверяет президента, что всегда "верно служил народу" и называет себя патриотом России.

Скан обращения опубликовал в Facebook ресторатор Владимир Владимиров.