Полиция проверяет информацию о жестоком избиении женщины в Новороссийске

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства нападения на женщину, по предварительным данным произошедшего в Новороссийске, об этом сообщает РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Поводом для разбирательства стало видео, опубликованное в Сети, и утверждения от якобы очевидцев, которые сообщили об избиении, предшествовавшем событиям, попавшим в объектив.

На записи видно, что асфальте лежит предполагаемая пострадавшая. Около кричащей женщины находится агрессивно настроенный мужчина, который требует, чтобы она замолчала.