Клубный магазин "Чикаго Блэкхоукс" разграблен протестующими

Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхоукс" стал жертвой уличных протестов в США после того, как в Мичигане был разграблен клубный магазин "черных ястребов".



Об этом сообщил американский журналист Джереми Росс, который опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором протестующие разбивают витрину фан-шопа, врываются в помещение и забирают с собой фирменную продукцию "Чикаго".

BREAKING: Looters bust into a store on Michigan and steal #Blackhawks gear #chicagoprotest @cbschicago pic.twitter.com/dNpspPa9dq