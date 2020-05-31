Клубный магазин "Чикаго Блэкхоукс" разграблен протестующими

Клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго Блэкхоукс" стал жертвой уличных протестов в США после того, как в Мичигане был разграблен клубный магазин "черных ястребов".



Об этом сообщил американский журналист Джереми Росс, который опубликовал в своем Twitter-аккаунте видео, на котором протестующие разбивают витрину фан-шопа, врываются в помещение и забирают с собой фирменную продукцию "Чикаго".



Напомним, что протесты в Америке связаны с убийством полицейскими темнокожего мужчины Джорджа Флойда. 46-летний афроамериканец был задушен при задержании.

После этого в Миннеаполисе, а затем и в других городах США начались демонстрации, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией.