В США пока не будут задействовать Нацгвардию на федеральном уровне

Американский лидер Дональд Трамп не собирается задействовать силы Нацгвардии на федеральном уровне, чтобы сдержать акции протеста, развернувшиеся во многих штатах, сообщил советник президента по вопросам нацбезопасности Роберт О'Брайен. Спровоцировала столь массовое возмущение жестокость полицейского, приведшая к гибели чернокожего Джоржа Флойда в Миннеаполисе.

Трамп считает, порядок должны обеспечивать мэры и губернаторы, но если ситуация выйдет из-под контроля, будут немедленно задействованы силы военной полиции.

Сейчас Нацгвардия обеспечивает безопасность в 12 штатах. Пентагон объявил режим готовности для армейских подразделений, передает "Интерфакс".

Тем временем в Индианаполисе минимум пять человек получили огнестрельные ранения, трое из них уже скончались, передает РИА Новости.

Правозащитная организация Amnesty International USA призывает полицию не применять чрезмерную силу к протестующим, напротив, демилитаризовать свой подход и договариваться с организаторами акций.

Массовые протесты в США начались после гибели 46-летнего Флойда. При задержании полицейский надавил ему на горло коленом, афроамериканец позже скончался в реанимации, а видео инцидента моментально распространилось в сети.