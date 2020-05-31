Рогозин поздравил Брайденстайна и Маска со стыковкой "Дракона"

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил главу NASA Джима Брайденстайна и руководителя SpaceX Илона Маска с запуском космического корабля Crew Dragon и успешной стыковкой c МКС.

"Браво! Я знаю, как вы стремились к тому, чтобы это важное событие увенчалось успехом. Я желаю команде NASA успешно завершить реконструкцию своей национальной космической транспортной системы", — написал Рогозин в своем Twitter по-английски.

Маску глава Роскосмоса попросил передать, что ему очень понравилась его шутка.

"С нетерпением ждем дальнейшего сотрудничества!" — резюмировал Рогозин.

Корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами Дагласом Херли и Робертом Бенкеном на борту успешно пристыковался к МКС в воскресенье, 31 мая. Стыковка состоялась в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 по Москве).

Полет к МКС занял 19 часов, восемь из которых астронавты провели во сне, пишет ТАСС.