Объяснена низкая смертность от коронавируса в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила низкую смертность от коронавируса COVID-19 точностью системы регистрации причин смерти в России. Об этом она рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

По словам Поповой, исторически в России выстроены система диагностики клинической и система диагностики патологоанатомической, то есть причина смерти пациента известна "с очень высокой вероятностью".

Каждый скончавшийся, за "исключением каких-то особо криминальных случаев", отметила глава Роспотребнадзора, имеет патологоанатомический диагноз.