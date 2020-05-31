"Рубин" проведет остаток футбольного сезона на "Ак Барс Арене"

Казанский футбольный клуб "Рубин" оставшиеся матчи текущего сезона российской премьер-лиги проведет на "Ак Барс Арене". Ранее этот стадион принимал матчи чемпионата мира по футболу.

Информацию о переезде "Рубина" подтвердил министр спорта республики Татарстан Владимир Леонов: "Рубин" проведет оставшиеся матчи чемпионата России по футболу на "Ак Барс Арене"Это подтвердили в клубе", — цитирует его РИА Новости.



Напомним, что ранее "Рубин" уже принимал соперников по чемпионату России на этой арене, однако был вынужден переехать на стадион "Центральный" из-за запланированных ремонтных работ и восстановления натурального покрытия газона.



В оставшихся встречах РПЛ "Рубин" примет на "Ак Барс Арене" пятерых соперников: московские "Локомотив" и "Спартак", а также "Оренбург", "Краснодар" и "Ростов". Чемпионат России возобновится после пандемической паузы 21 июня.

"Рубин" за восемь туров до завершения турнира идет на 14 месте, набрав 23 очка.