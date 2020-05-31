Площадь перед Нотр-Дам-де-Пари открыли для публики

Площадь перед Собором Парижской Богоматери открыли для публики, сообщают французские СМИ. Горожане и пока еще немногочисленные туристы ждали этого события больше года. Разрушительный пожар в апреле 2019 года нанес большой ущерб собору. Впервые за 200 лет главная рождественская служба проходила вне стен Нотр-Дам-де-Пари. Средства на восстановление архитектурной жемчужины собирали всем миром. По предварительным оценкам, восстановить собор удастся не раньше, чем через пять лет.

На церемонии открытия площади мэр Парижа Анн Идальго назвала этот день "своего рода ренессансом". По словам архиепископа Парижского Мишеля Опети такое событие в день Пятидесятницы, которая в этом году отмечается католиками 31 мая, является "исключительным знаком", символом освобождения. В связи с пандемией коронавируса все участники церемонии открытия площади были в защитных масках.