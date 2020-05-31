Столетний Татарстан борется и за лидерство в IT

Большой юбилей отмечает Республика Татарстан. 100-летие со дня образования. Соответствующий декрет 27 мая 1920 года подписал лидер молодого советского государства Владимир Ленин.

С обращением по случаю праздничной даты выступил президент Республики Татарстан Рустам Минниханов. "Мы всегда должны возвращаться назад, откуда стартовали. Очень важно, что 100-летие ТАССР — это не только праздник нашей республики, это общероссийский праздник, потому что мы — одна из составных частей нашей большой страны. И праздничная дата определена указом президента РФ", — сказал Минниханов.

Первый и второй президенты республики Минтимер Шаймиев и Рустам Минниханов приняли участие в гашении памятной почтовой марки к 100-летию создания Татарской АССР. На марке изображены республиканский герб, национальные достопримечательности и орнамент.

"Да, мы разные, такой Федерации сложной в мире нет. Такова наша судьба. Считаю, что это судьба непростая, но она нас объединяет, и мы этим дорожим", — отметил Шаймиев.

Также к празднику Банк России выпустил памятную монету номиналом в 3 рубля, которая также была представлена президентам.

У первого президента Минтимера Шаймиева, конечно, особая роль в становлении современного Татарстана. Во многом благодаря его мудрости в тот момент, когда Борис Ельцин предложил российским регионам столько суверенитета, сколько они смогут "проглотить", Россия не развалилась на части. Да, у Татарстана появились своя Конституция, свой президент, свои связи с другими регионами и другими странами. Но именно благодаря политической воле Минтимера Шаймиева Татарстан выбрал путь в составе Российской Федерации, о чем сейчас в республике, наверное, никто не сожалеет.

Многим странам в пример — национальная и конфессиональная политика Татарстана. В республике несколько веков мирно сосуществуют последователи ислама и православные. Как символ этого добрососедства православный Благовещенский собор и крупнейшая в Европе мечеть Кул-Шариф стоят рядом, как неотъемлемая часть Казанского кремля.

Буквально за 10 лет были восстановлены древний город Болгар, который называют колыбелью российского ислама, и остров-град Свияжск — первый православный город в Поволжье, основанный в 1551 году. В ЮНЕСКО усилия властей Татарстана оценили, и в 2014-м в список Всемирного наследия включили болгарский историко-археологический комплекс, а в 2017-м — Успенский собор и монастырь Свияжска. С тех пор турпоток к этим достопримечательностям увеличился в 15 раз — до миллиона в год. А столицу Татарстана Казань в прошлом году посетили 3,5 миллиона гостей. Четвертое место по России.

Татарстан радует не только туристов, но и поклонников спорта. В 2013-м Казань приняла летнюю Универсиаду. Проведение такого крупного спортивного мероприятия стало серьезным вызовом, с которым город блестяще справился. К Универсиаде были построены 30 спортивных объектов. Приехали спортсмены из 160 стран мира, чтобы разыграть медали в 27 видах спорта.

Но и после Универсиады Казань не сбавляет спортивный темп. Там постоянно проходят соревнования самого высокого уровня. В 2015-м Казань принимала чемпионат мира по водным видам спорта. От керлинга до самбо и дзюдо, фехтование, легкая атлетика, синхронное плавание… Так что Татарстан уверенно занимает позицию третьей спортивной столицы России и уступать ее никому не собирается.

Татарстан борется и за лидерство в области цифровых технологий. В 40 километрах от Казани за три года отстроили совершенно новый IT-город, получивший название Иннополис. Там уже работают университет, медицинский и спортивный центры, детский сад и школа, IT-лицей. А еще в Иннополисе в прошлом году появилось первое в Европе беспилотное такси. Татарстану есть чем гордится, к чему стремиться и куда расти. Поздравляем с юбилеем!