У COVID-19 оказался не тот патогенез, который предполагался

Течение коронавируса может быть связано с нарушением свертываемости крови, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала "Россия 24".

С самого начала предполагалось, что это истинная пневмония. Но еще месяц назад не было известно, как коронавирус действует во время клинических проявлений.

Теперь ясно, что у болезни другой патогенез. Это связано с нарушением свертываемости крови, сосудами, подчеркнула Попова.