Конституционные поправки: что предложат россиянам

Вместе с военным парадом по случаю 75-летия Победы и Единым госэкзаменом возвращаются в повестку и другие отложенные на время темы. И важнейшая — всенародное голосование по пакету конституционных поправок, которое первоначально намечалось на 22 апреля, а потом из-за эпидемии президент его отложил до безопасных времен. Сейчас, когда они возвращаются, возвращается и эта тема. И даже уже есть какая-то определенность. Например, голосование по поправкам в Конституцию может проходить не в один день, а в несколько. Об этом заявила секретарь ЦИК Майя Гришина и пояснила, что растянутое на дни голосование — для того, чтобы не создавать очередь на участках и не подвергать здоровье граждан риску.

Заявление говорит и о том, что подготовка к голосованию вступила в практическую плоскость, а значит, само событие не за горами, и дата будет объявлена вот-вот. Если так, то поправки в Конституцию вновь становятся частью повестки. Значит, и нам имеет смысл сейчас к ним вернуться, напомнив их суть.

Прежде всего они закрепляют в Конституции социальный характер государства. Это когда бесплатная медицина для всех, а мы в период эпидемии очень хорошо прочувствовали, что это такое. Но если сейчас президент и правительство гарантировали и профилактику, и лечение каждого, и помощь семьям, детям, утратившим работу, помощь бизнесу, что называется, в ручном режиме, то принятие поправок именно такой характер российского государства закрепит в Конституции навсегда. Очень важное дело.

Меняется и сама конструкция государства. Парламент получает право формировать правительство, а президент его утверждает. Само правительство становится более самостоятельным при большей ответственности. Президент хоть и делится властью, но лишь для устойчивости всей государственной конструкции ради безопасности и стабильности как условия развития. Россия при этом остается страной с безусловно сильной президентской властью.

Поправки закрепляют традиционный уклад России. Брак, например, определяется как союз мужчины и женщины. Многонациональность страны в поправках прописана более определенно, но и позиции русского языка твердо закрепляются. Государство сохраняет светский характер.

В международных делах поправки определяют приоритет нашей Конституции над соглашениями с другими странами, то есть эти соглашения не могут противоречить основному закону России. Еще одна важная норма — суверенитет и территориальная целостность страны. Переговоры о передаче кому-либо части нашей земли поправки в Конституцию запрещают.



И, наконец, последнее, но не последнее по важности. Поправка, внесенная Валентиной Терешковой дает действующему президенту России Владимиру Путину возможность идти на выборы главы государства в 2024 году. Путин принял для себя такую возможность, но при условии, что Конституционный суд сочтет поправку правомерной. Конституционный суд не нашел противоречий, ведь поправка принимается на всенародном голосовании, и народ в своем праве как главный источник власти.

Но пойдет ли Путин на выборы в 2024 году, пока все же неясно. Для Путина важна сама возможность баллотироваться, и даже не столько баллотироваться, сколько сейчас, в оставшееся до 2024 года время не быть, что называется, уходящим президентом со слабеющим голосом и ускользающей из рук властью. Впрочем, Путина интересует не столько власть сама по себе, сколько безопасность и стабильность России как государства, возможность ее развития в наступающие трудные времена. А они будут.

Вот как-то считалось, что XXI век начался с атаки террористов на башни-близнецы в Нью-Йорке и как результат — обострившиеся претензии Америки построить мир под себя, развязав войны и грозя военной силой. А сейчас, похоже, новый миропорядок XXI века может предопределить другое явление — пандемию коронавируса. Вот оно, глобальное событие, последствия которого могут оказаться куда более масштабными, чем, скажем, Первая мировая война, предопределившая события века ХХ.

Ведь посмотрите, что получается. Процесс дегуманизации идет у нас на глазах. И стремительно. Запад, оказавшийся неспособным бороться за жизни своих граждан, де факто перестает считать человеческую жизнь ценной. Глобализация и наднациональные структуры в ходе пандемии оказались бесполезными. Америка может угнать самолет с масками, предназначенными для вроде бы союзника Франции, и готова перекупить ученых, работающих над вакциной в союзной Германии. Вот эта бесцеремонность международного эгоизма, которую раскрепостил коронавирус, приведет к тому, что международных соглашений по ограничению гонки вооружений не останется вообще, а в экономике страны будут считаться лишь со своими интересами. Коронавирус возвращает право сильного. И вот он, новый уклад XXI века. В международных делах исчезает понятие "постыдного, а хищничество становится уже неприкрытым.

И с каким лидером у штурвала Россия войдет в эти бурные воды, решится на голосовании по конституционным поправкам. О том, что оно уже скоро, говорит и собрание Рабочей группы по этим поправкам, что состоялось в Москве 30 мая.

"Мы действительно видим, что сегодня логика очень многих решений органов государственной власти идет в логике этих поправок. В первую очередь это касается решений, которые принимаются в целях поддержки наших граждан, поддержки населения в связи с этой всей историей", — отметил Андрей Клишас, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

"Социальный блок, на который, кстати, граждане всегда обращали внимание, оказался востребованным, и многие наработки наши оказались в том или ином виде выложены либо в указах президента, либо в тех федеральных законах, которые мы принимали", — сказал Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ.

"Нам нужно обеспечить информированность граждан, их осведомленность о содержании поправок, ведь немалая часть, если не большая, — это поправки, которые были созданы в соавторстве с нашими гражданами", — отметила Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.