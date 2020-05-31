Вторая волна коронавируса ожидается в период подъема ОРВИ

Коронавирус COVID-19 заставляет медиков торопиться с вакцинацией от гриппа в этом сезоне, производить большое количество вакцины и стараться как можно раньше привить как можно больше россиян. Об этом глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью Наиле Аскер-заде на канале "Россия 24".

Существуют данные о том, что от одного больного могут выделяться оба вируса вместе — и вирус гриппа, и COVID-19. Это, по словам Поповой, означает тяжелое течение болезни. "Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью, буквально сейчас", — сообщила она.

Врачи и ученые пытаются просчитать, будет ли новый коронавирус давать микс-инфекцию с другими осенними респираторными инфекциями. Люди, сделавшие прививку от гриппа, по словам Поповой, в первую очередь будут защищены именно от него. Однако это значительно снизит и риски тяжелого течения заболевания новым коронавирусом в непростой период, который ожидается осенью.