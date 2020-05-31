Атакованный полицией США российский корреспондент рассказал о своем состоянии

Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев сообщил об улучшении состояния своего здоровья. По его словам, жжение в глазах утихло, а само зрение не пострадало.

Ранее в Миннеаполисе полицейские распылили слезоточивый газ в группу российских журналистов. Это произошло после разгона демонстрации протеста жителей города.

Российские дипломаты расценили поступок полицейских как "необоснованную жестокость" против сотрудников СМИ.

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц принес извинения журналистам, которые были задержаны или подверглись нападению сотрудников сил правопорядка в ночь на воскресенье.