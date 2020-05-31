Украинский телеведущий и писатель пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса

Телеведущий и писатель из Львова Остап Дроздов пожелал смерти жителям Крыма и Донбасса.

Он выступает за тотальную блокаду этих регионов. "Была бы моя воля, Крым сидел бы без воды, без света, без ничего. Закрыл бы все", — сказал Дроздов в эфире своего YouTube-канала.

Говоря о жителях Донбасса, телеведущий заявил, что считает недопустимым списание им долгов по коммунальным услугам. Любые коммерческие отношения с самопровозглашенными ДНР и ЛНР он назвал "финансированием терроризма", пишет РИА Новости.

Остап Дроздов известен своими скандальными высказываниями, в том числе и в адрес Украины. В одном из своих выступлений он назвал украинцев "паскудным и орусевшим" народом и предсказал, что при таком подходе Украина скоро превратится в Малороссию. Журналист называл украинцев и "нацией болванов", за то, что они якобы сидят у телевизоров, а книг не читают.

В другой раз Дроздов публично назвал жителей Донбасса "животными", недостойными гражданства. А туристам, приезжающим во Львов, ведущий предложил изучать украинский язык, чтобы им владеть, или разворачиваться и ехать на вокзал. Он даже похвастал, что специально указывал неверную дорогу, если туристы и гости города задавали вопрос на русском языке. "У меня такое правило", – заявил Дроздов.