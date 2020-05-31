Песков сообщил о подготовке плана по восстановлению страны

Общенациональный план действий по росту экономики, восстановлению доходов россиян и обеспечению их работой будет представлен российскому президенту Владимиру Путину кабмином завтра. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Чиновник добавил, что документ подготовлен в обозначенные сроки. Презентация доклада будет происходить, по словам Пескова, не в закрытом режиме, передает "Интерфакс".

Ранее вице-премьер Юрий Борисов говорил о программе, рассчитанной на 2020-2021 годы и направленной на динамичный выход из кризиса.