"Намного лучше". Заболевший коронавирусом Погребняк готов сдать повторный тест на COVID

В футбольном клубе "Урал" из Екатеринбурга рассказали о самочувствии нападающего команды Павла Погребняка, у которого ранее был обнаружен коронавирус. По информации пресс-службы уральцев, футболисту уже лучше.



"Павел говорит, что с ним все в порядке, чувствует себя намного лучше, — цитирует пресс-атташе "Урала" Никиту Медведевских РИА Новости. — Скоро ему предстоит сдавать повторный тест. Если он окажется отрицательным, то его должны выписать".



Напомним, что о заражении Павла вирусом COVID-19 стало известно 22 мая после того, как весь состав "Урала" прошел соответствующее тестирование. Позже у игрока была диагностирована двусторонняя пневмония.