Трамп: США признают "Антифа" террористической организацией

США намерены признать движение американских антифашистов "Антифа" террористической организацией, заявил президент Дональд Трамп в своем Twitter.

Американский лидер также поздравил сотрудников Национальной гвардии "с отличной работой", проделанной ими сразу по прибытии в Миннеаполис. "Левые анархисты "Антифы", как и многие другие, были быстро остановлены", — с удовлетворением констатировал Трамп. Он добавил, что если бы мэр Миннеаполиса демократ Джейкоб Фрей сделал это в первую же ночь протестов, "и проблем бы не было".

В этой связи президент призвал губернаторов и мэров, представляющих Демократическую партию, задействовать Нацгвардию для предотвращения беспорядков в возглавляемых ими штатах и городах, пока не стало поздно.

По данным Нацгвардии, в настоящее время в наведении порядка в стране, нарушенного после смерти в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, задействованы около пяти тысяч бойцов и летчиков этого силового ведомства. Они действовали в 15 штатах и округе Колумбия. "Еще две тысячи готовы быть задействованными в случае необходимости", — говорится в Twitter Нацгвардии.

Там же отмечается, что за безопасность в том или ином населенном пункте по-прежнему отвечают местные правоохранительные органы, а Нацгвардия помогает им защищать жизни граждан и их собственность.

Национальную гвардию для прекращения беспорядков уже задействовал ряд американских штатов. Последним стал столичный округ Колумбия. Поскольку у округа нет губернатора, решение принимал министр сухопутных сил в составе Пентагона, пишет ТАСС.

Между тем адвокат семьи погибшего афроамериканца Джорджа Флойда Бенджамин Крамп заявил, что обвинения, предъявленные полицейскому Дереку Шовину по делу о гибели Флойда, должны быть переквалифицированы на умышленное убийство. Пока Шовина взяли под стражу, предъявив обвинения в непредумышленном убийстве. Адвокат подтвердил также, что Шовин и Флойд вместе работали в одном ночном клубе и были знакомы.