Бенкен и Херли перешли с "Дракона" на МКС

Когда давление в шлюзовом отсеке выровнялось, командир МКС Крис Кэссиди открыл люк для пристыкованного Crew Dragon. Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен перешли на станцию МКС. НАСА ведет трансляцию на своем сайте.

Космический корабль с астронавтами стартовал с мыса Канаверал во Флориде в субботу. Это первый пилотируемый американский корабль, запущенный с территории США, за 9 лет (в 2011 году в Штатах была свернута программа полетов многоразовых шаттлов).

Запуск осуществлен в рамках контракта между NASA и SpaceХ по созданию корабля и ракеты-носителя для осуществления коммерческих полетов астронавтов к МКС.

С 2011 года астронавты NASA отправлялись на МКС российскими кораблями "Союз". Место на "Союзе", который стартует в октябре, обошлось НАСА в 90,2 млн долларов.