Магомедшарипов может провести следующий бой в UFC в августе

Российский боец смешанного стиля Забит Магомедшарипов может провести свой следующий бой в Абсолютном бойцовском чемпионате на турнире в августе. Ему поступило соответствующее предложение.



Об этом сообщил представитель команды бойца: "Предложили провести бой в августе", — приводит слова собеседника ТАСС. При этом соперник и точная дата проведения боя станут известны позже.



Напомним, что свой предыдущий поединок в UFC Магомедшарипов провел в Москве в ноябре 2019 года. Тогда россиянин одержал победу над американцем Кэлвином Каттаром.



Планировалось участие бойца из России на UFC 249, однако сначала промоушен не смог найти ему подходящего соперника, а вскоре турнир и вовсе был перенесен из-за пандемии.



Забит выступает в полулегкой весовой категории. В рейтинге бойцов UFC он занимает третье место в своем дивизионе. В организации он провел 19 боев, 18 из которых он выиграл, один проиграл.