Дортмундская "Боруссия" забила шесть голов, разгромив "Падерборн" в матче Бундеслиги

Футболисты дортмундской "Боруссии" одержали разгромную победу в выездном матче 29 тура чемпионата Германии по футболу против "Падерборна". Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу "шмелей".



Примечательно, что первый тайм игроки обеих команд завершили без забитых голов — 0:0. Все семь голов были забиты футболистами за 37-минутный интервал. В составе "Боруссии" хет-трик на счету Джейдона Санчо, одним голом отличился Торган Азар, Ашраф Хакими и и Марсель Шмельцер. Единственный гол у хозяев поля на счету Уве Хунемайера.



Победа позволила подопечным Люсьена Фавра набрать 60 очков и сохранить второе место. Лидирующая "Бавария" имеет 67 очков. Идущая вслед за Дортмундом гладбахская "Боруссия" — 56. "Падерборн" же с 19 баллами замыкает таблицу Бундеслиги.