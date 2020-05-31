"С удовольствием, но не 13 июня". Олейник отказался от боя с Льюисом в UFC

Российский боец Алексей Олейник отказался от предложения о проведении очного боя с американцем Дерриком Льюисом в Абсолютном бойцовском чемпионате. Россиянина не устроила дата.



"Мне предлагали бой с Льюисом. Я сказал, что с удовольствием подерусь в июле, но не 13 июня", — цитирует ТАСС российского бойца ММА.



Напомним, что ранее Олейника на бой также вызывал другой представитель США — Бен Ротвелл. 38-летний американец сделал это заявление после своей победы над соотечественником Овинсом Мен-Пре.



Олейник же свой предыдущий бой провел на UFC 249, когда одержал победу над бразильцем Фабрисио Вердумом. Благодаря этому успеху россиянин ворвался в Топ-10 рейтинга тяжеловесов UFC.