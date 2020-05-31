Посольство РФ направило в госдеп ноту после инцидента с журналистом

Посольство РФ в США направило в американский Госдепартамент ноту протеста по факту недопустимого обращения с российским журналистом Михаилом Тургиевым и находившимися рядом с ним американскими репортерами со стороны местных полицейских. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, заявление которого опубликовано на странице дипмиссии в Facebook.

Факт случившегося российский дипломат назвал возмутительным. Посольство потребовало провести тщательное расследование случившегося и информировать о его результатах.

"Будем добиваться, чтобы этот инцидент был учтен правозащитными организациями, осуществляющими мониторинг нарушений прав работников СМИ в США", — подчеркнул Антонов.

Корреспондент РИА Новости Михаил Тургиев, освещавший протесты в Миннеаполисе, пострадал от действий местной полиции: после того как он предъявил журналистское удостоверение, ему брызнули в лицо слезоточивым газом. Так же правоохранители обошлись с сотрудниками американского телеканала VICE, находившимися рядом с россиянином.