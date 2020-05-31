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Коронавирус 44 минуты назад

31 мая 202022:46

Покупки под угрозой. "Реал" рискует остаться без новых футболистов из-за пандемии

EPA

Мадридский "Реал" может остаться без новых футболистов в ближайшее трансферное окно. Причиной такой ситуации является финансовая нестабильность, которая вызвана последствиями пандемии коронавируса. Об этом сообщает испанская Marca.

Руководство "Реала" вынуждено думать об экономии из-за потерь, которые понесли минувшей весной организации всего мира. Ранее было анонсировано, что боссы "сливочных" подумывают сократить зарплаты своим футболистам на следующий сезон до 30 процентов.

Теперь же стало известно, что даже "Королевский клуб" планирует жить по средствам. И чтобы купить нужного футболиста в предстоящее трансферное окно, нужно сначала продать не нужного игрока.

Например, в "Реале" готовы избавиться от валлийца Гарета Бэйла, и даже снижают на него ценник. Но даже так на него нет потенциальных покупателей. Хотят также продать и Хамеса Родригеса.

Если "Реалу" удастся продать нескольких игроков, то только в таком случае на "Сантьяго Бернабеу" могут появиться новые лица. Известно, что в шорт-листе "Реала" находится нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд и полузащитник леверкузенского "Байера" Кай Хавертц.

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