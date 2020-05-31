Покупки под угрозой. "Реал" рискует остаться без новых футболистов из-за пандемии

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Вести.Экономика
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Вести.Hi-tech
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00
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Путин: поспешившие снять ограничения вводят их вновь
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Вести.Регионы
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Медикам, работающим с COVID-19, предоставят отпуск на 2 месяца
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Вести-Москва
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