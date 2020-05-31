Два пловца погибли после крушения легкомоторного самолета

Итальянские пловцы Фабио Ломбини и Джиоли Росетти погибли в результате авиакатастрофы легкомоторного самолета. Спортсмены скончались в возрасте 22 и 23 лет соответственно.



Трагический инцидент произошел воскресным утром неподалеку от города Неттуно, в 50 километрах от Рима, сообщает Федерация плавания Италии. Управлял самолетом Росетти, который имел летную лицензию. Известно, что самолет упал вскоре после взлета и загорелся.



За расследование инцидента взялось национальное агенство безопасности полетов.



Отметим, что Ломбини выступал на чемпионате Европы-2017 на короткой воде в Копенгагене. Тогда он добрался до финала на 200-метровой дистанции, где завершил выступления на восьмом месте.