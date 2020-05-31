240 человек задержаны в Чикаго во время беспорядков

В Чикаго правоохранители задержали 240 человек во время протестов, которые вспыхнули после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом СМИ сообщил руководитель местной полиции Дэвид Браун.

Как уточняется, протестующие совершали акты вандализма и мародерства, поджигая и разграбляя здания в городе.

Браун отметил, что прошлой ночью преступники намеренно наносили ущерб. Подобное будет пресекаться всеми возможными способами. Всего полицейские департамента Чикаго произвели 240 задержаний. Были ранены шесть человек, один из них позднее скончался, сообщает РИА Новости.

Во время протестов пострадали не менее 20 сотрудников полиции, они были госпитализированы. Двоим понадобилось хирургическое вмешательство.

31 мая мэр Чикаго Лори Лайтфут заявила, что введенный ранее комендантский час будет сохраняться до дальнейшего уведомления, а в городе будут задействованы силы Национальной гвардии.

Беспорядки начались в Миннеаполисе и других городах США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда от рук полицейских. После начала беспорядков четверо правоохранителей были уволены, один – обвинен в убийстве по неосторожности. Комендантский час был введен в Миннеаполисе, Сент-Поле и некоторых крупных городах Соединенных Штатов, в том числе в Атланте, Лос-Анджелесе и Филадельфии.