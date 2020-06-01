С 1 июня миллионы российских семей смогут получать выплаты на детей

С 1 июня российские семьи смогут получать выплаты на детей — ежемесячные на детей от 3 до 7 лет и единовременные на детей от 3 до 16 лет.

Выплаты на детей от 3 до 7 лет полагаются семьям, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума — в среднем по РФ это пять с половиной тысяч рублей. Эти выплаты должны были начаться только в июле, однако президент Владимир Путин поручил организовать их с 1 июня, на месяц раньше.

Пособие могут получить около двух миллионов российских семей. При этом выплаты начисляются с января 2020 года, поясняет РИА Новости. Если на тот момент в семье был ребенок указанного возраста, то деньги будут начислены за все пять месяцев. Если ребенку исполнилось три года в период с января по июнь, то выплата будет начисляться с того месяца, когда малыш праздновал день рождения. Документы на такие выплаты предоставлять не обязательно, их сбором будет заниматься соцзащита. Средства можно получить по электронному заявлению.

Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей на детей от 3 до 16 лет полагается семье независимо от доходов. Заявления на эту выплату были поданы до 22 мая. Первыми ее получат 10 миллионов семей на 15 миллионов детей.