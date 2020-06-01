Илон Маск по-русски написал Рогозину о долгосрочном сотрудничестве

Илон Маск, глава компании SpaseX, по-русски написал гендиректору "Роскосмоса" о том, что рассчитывает на "взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".

Это был ответ на просьбу Рогозина к NASA передать привет Илону Маску. "Спасибо, сэр, ха-ха", — откликнулся американский предприниматель.

Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество.

- Elon — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2020

30 мая состоялся первый за 9 лет пилотируемый запуск космического корабля с территории США. Crew Dragon, построенный SpaceX, успешно стартовал и после 19 часов орбитального полета пристыковался к МКС. В настоящее время два астронавта — Даг Херли и Боб Бенкен — участвовавшие в историческом запуске, перешли на борт станции.

С 2011 года для доставки астронавтов на МКС использовались российские "Союзы". Crew Dragon стал первым в истории кораблем, полет которого был осуществлен частной компанией. Американская сторона рассматривает проекты Маска как альтернативу сотрудничеству с Россией. Рогозин ранее указывал, что российская монополия на доставку экипажей на МКС "неестественна" и даже "унизительна" для США. Ее причина — ошибки американцев в планировании развития их пилотируемой космонавтики. Создав Crew Dragon, США сделали то, что были обязаны сделать, считает глава Роскосмоса.

Россия и США продолжают сотрудничество в сфере космоса. Эта тема, в частности, обсуждалась в апреле Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время телефонных переговоров.