Падение южнокорейского экспорта постепенно замедляется

Южнокорейский экспорт в мае сократился на 23,7%. Таким образом, по сравнению с апрелем темпы снижения замедляются: в предыдущем месяце падение составило 25,1%. Однако нынешний результат оказался хуже прогнозов аналитиков, опрошенных Reuters, ожидавших снижения на 22%.

Как сообщает агентство Йонхап со ссылкой на данные министерства торговли республики, за прошлый месяц поставки товаров за границу составили менее $35 млрд, что более чем на $10 миллиардов меньше показателей аналогичного периода прошлого года.

Схожую динамику продемонстрировал также импорт, упавший на 21,1%. Этот показатель оказался хуже апрельских результатов, составивших -15,8%. Аналитики ожидали сокращения закупок на 17,9%.

Как отмечают эксперты, такое драматичное сжатие южнокорейской внешней торговли является тревожным сигналом для мировой экономики, ведь страна традиционно считается одним из основных барометров глобального рынка за счет интеграции в цепочки поставок.