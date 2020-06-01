С 1 июня у российских военных начинается летний период обучения. Во всех частях пройдут торжественные мероприятия, передает телеканал "Россия 24".

В ближайшие несколько месяцев военнослужащие будут совершенствовать специальную и тактическую подготовку, тренироваться в стрельбе. Всего Вооруженные Силы России за лето планируют провести более трех с половиной тысяч тактических учений, в ходе которых применят разведывательно-ударные комплексы, беспилотники, специальные автоматизированные системы управления войсками и оружием.

Такая практика будет проводится в условиях, максимально приближенных к боевым. Почти половину учений проведут ночью. Завершат летнюю подготовку военные во время большого командно-штабного учения "Кавказ — 2020". А в августе или сентябре пройдут шестые Армейские международные игры с участием более 30 стран.