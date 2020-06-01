Вслед за американскими городами начал протестовать и Лондон

По меньшей мере 23 человека задержала полиция Лондона в ходе акций протеста. Тысячи человек собрались накануне у здания посольства США в Лондоне. Они почтили память о погибшем темнокожем американце Джордже Флойде. Мужчина скончался после задержания американским полицейским, напоминает телеканал "Россия 24".

По данным британского министерства внутренних дел, все задержанные арестованы за различные правонарушения и находятся под стражей. Ранее сообщалось о пяти задержанных. Одного из них обвиняли в нарушении правил социального дистанцирования. Двух других — в нападении на полицейских. По данным стражей порядка, все нарушители — молодые люди в возрасте 17-25 лет.