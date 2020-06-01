В Крыму пропала шестилетняя девочка

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту исчезновения шестилетней девочки в Ленинском районе Крыма. Об этом СМИ сообщили представители пресс-службы ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Как уточняется, шестилетняя Карина пропала во время прогулки вчера, 31 мая. Сообщение об исчезновении ребенка в районе Северо-Крымского канала неподалеку от поселка городского типа Ленино поступило на пульт в 00:40 1 июня. В спасательных работах принимают участие 55 человек, также работают 14 единиц специальной техники, передает ТАСС.

Правоохранителям удалось установить, что днем 31 мая девочка с отцом и его приятелями пошла на рыбалку. В ходе распития спиртных напитков взрослые оставили девочку без присмотра, в результате она пропала. Позднее бабушка девочки обратилась в полицию с заявлением об исчезновении внучки.

В настоящее время сотрудники полиции и волонтеры "Лиза Алерт" развернули поиски. На месте происшествия работает следственная группа во главе с исполняющим обязанности руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимиром Терентьевым.