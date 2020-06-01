Производственная активность в Китае неожиданно выросла в мае

Деловая активность в производственном секторе Китая выросла в мае благодаря смягчению ограничений, введенных для борьбы с коронавирусом, свидетельствуют данные Caixin/Markit.

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе Китая повысился с апрельского уровня 49,4 до 50,7 пункта.

Опрошенные Reuters аналитики прогнозировали рост индекса лишь до 49,6 пункта.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

Объем производства в прошлом месяце вырос максимальными темпами с января 2011 года. Между тем, спрос остался сдержанным, и новые заказы сократились в мае.

"Данные указывают на то, что падение было в значительной степени обусловлено более слабым внешним спросом, поскольку многие страны столкнулись с жесткими мерами по прекращению распространения пандемии, включая закрытие компаний, что привело к тому, что новые экспортные заказы сократились исторически резкими темпами", — говорится в сообщении Caixin и IHS Markit.

Официальные данные в воскресенье показали, что PMI в производственном секторе Китая в мае снизился до 50,6 пункта с 50,8 месяцем ранее. Аналитики ожидали роста до 51 пункта.

Официальный PMI охватывает больше крупных компаний и государственных предприятий, в то время как исследование Caixin охватывает большее количество малых и средних фирм.

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб экономике Китая. В I квартале ВВП сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса Китай принял решение не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год.