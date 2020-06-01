Прибыль японских компаний снизилась максимальными темпами с 2009 года

Прибыль японских корпораций в январе-марте продемонстрировала максимальное снижение с 2009 года, поскольку компании пострадали от пандемии коронавируса, свидетельствуют данные министерства финансов.

Доналоговая прибыль японских компаний, охваченных опросом министерства, упала на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 15,14 триллиона иен ($140 миллиардов). Это наиболее резкое снижение с июля-сентября 2009 года.

Снижение прибылей зафиксировано четвертый квартал подряд.

Среди производителей наибольшее падение прибыли продемонстрировали поставщики оборудования для транспортного сектора, поскольку пандемия привела к снижению глобального спроса.

В непроизводственном секторе наблюдалось сильное падение прибылей компаний из сферы услуг, в частности из гостиничного сектора.

Министерство опросило 31540 компаний с капитализацией в размере 10 миллионов иен или более, из которых ответили 19636, или 62,3%.

Согласно предварительным данным экономика Японии, третья по величине в мире, в I квартале сократилась на 3,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.