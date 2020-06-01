Производственный PMI Южной Кореи достиг минимума с 2009 года

Деловая активность в производственном секторе Южной Кореи в мае сократилась максимальными темпами более чем за 10 лет, поскольку меры по борьбе с коронавирусом по-прежнему оказывают давление на спрос и производство, свидетельствуют данные IHS Markit.

Индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) в производственном секторе Южной Кореи опустился с апрельского уровня 41,6 до 41,3 пункта, достигнув минимума с января 2009 года.

Показатель ниже 50 пунктов отражает снижение активности, выше — рост активности.

"Объем производства и новые заказы продолжали сокращаться темпами, невиданными со времен мирового финансового кризиса, что, как полагают фирмы, являлся следствием слабости мировой и внутренней экономики, — заявил экономист IHS Markit Джо Хэйс. — Экспортная составляющая исследования также показала еще одно беспрецедентное месячное снижение спроса за рубежом".

"Скорость, с которой мировая экономика и в свою очередь мировая торговля могут восстановиться, будет ключевым фактором, определяющим силу восстановления Южной Кореи, — отметил Хэйс. — На данном этапе, однако, представляется маловероятным, что условия позволят обеспечить устойчивый рост спроса в ближайшее время".

На прошлой неделе Банк Кореи снизил ключевую ставку до рекордно низкого уровня и понизил свой экономический прогноз на 2020 год. Теперь регулятор ожидает сокращения экономики на 0,2%, которое будет максимальным с 1998 года.