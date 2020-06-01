"ПСЖ" вступил в борьбу за Поля Погба

Чемпион Франции "Пари Сен-Жермен" намерен приобрести полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба. Сам 27-летний футболист не возражает против продолжения карьеры в Лиге 1.

Как сообщает "Спорт-Экспресс", "ПСЖ" готов вступить в борьбу за чемпиона мира. Также в услугах Погба заинтересованы "Ювентус" и "Реал". Оставаться в "Манчестер Юнайтед" Поль не намерен.

Большую часть текущего сезона французский полузащитник пропустил из-за травмы лодыжки. Погба сыграл лишь восемь встреч, в которых отдал две результативные передачи. Приблизительная стоимость футболиста составляет 80 миллионов евро.