В здании телеканала в Эквадоре произошел взрыв

В штаб-квартире частного телеканала Teleamazonas в Эквадоре сработало взрывное устройство, жертв нет, передает РИА Новости.

Полицией города Гуаякиль возбуждено уголовное дело.

В Teleamazonas заявили, что несмотря на угрозы, телеканал продолжит расследовать акты коррупции, которые происходят в стране.