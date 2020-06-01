Охранник московского супермаркета устроил бои без правил с покупателями

Одних только подозрений в краже хватило сотруднику супермаркета в Новой Москве, чтобы превратить торговую точку в настоящий ринг. Один из посетителей снял схватку на видео.

По предварительным данным, местом действия стал магазин "Дикси" в Коммунарке, где во второй половине дня 30 мая охранник остановил на выходе двоих мужчин. Он предложил им вывернуть карманы и продемонстрировать содержимое пакета, заподозрив в краже продуктов. Покупатели ответили отказом и тут же стали спарринг-партнерами сотрудника магазина.

Стычка произошла на глазах у других посетителей и при их непосредственном участии. Подтянулись и другие сотрудники магазина — вместо того, чтобы вызвать полицию, они ринулись в бой.

Чем закончилась схватка, остается неизвестным — автор прекратил съемку.