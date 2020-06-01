Ураган оставил без электричества 31 населенный пункт Башкортостана

Тысячи жителей Башкортостана остались без электричества. Причиной ЧП стал обрушившийся на республику ураган, передает ГТРК "Башкортостан".

"31 мая шквалистый ветер и гроза повредили опоры ЛЭП в 2 районах республики", — рассказал замначальника Центра управления в кризисных ситуациях МЧС по РБ, старший оперативный дежурный Ильгиз Фаррахов.

Электроснабжение нарушено в 31 населенном пункте региона: 9 – Шаранском и 22 – в Бакалинском районах. В настоящий момент на аварийных участках проводятся ремонтные работы. В них задействованы 34 человека личного состава и 6 единиц спецтехники.

Напомним, в результате обрушившегося на регион урагана и крупного града оказались сильно повреждены автомобили, крыши домов, выбиты стекла. Пострадали огороды и плодовые деревья. Ледяные шарики превышали размер куриного яйца. Пользователи соцсетей отметили необычную форму градин. Осадки сравнили с медузой, киви и даже моделью коронавируса.