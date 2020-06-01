Бывший баскетболист "Кливленда" избил участника акций протеста

Известный в прошлом баскетболист"Кливленд Кавалиерз" Джей Ар Смит нанес побои участнику акций протеста в Лос-Анджелесе. Пострадавшим оказался некий белый мужчина, разбивший стекло в машине Смита.

Участник протеста разбил стекло в припаркованном автомобиле Джей Ар Смит догнал злоумышленника и нанес ему несколько ударов в голову. Пострадавшему пришлось спасаться бегством. Сам Джей Ар Смит назвал участника протеста "чертовым белым парнем", при этом он уверяет, что его действия не носили расового характера.

35-летний Эрл Джзеф более известный как Джей Ар Смит завершил карьеру в прошлом году. Защитник Смит известен по выступлениям за "Нью-Орлеан Хорнетс", "Денвер Наггетс", "Нью-Йорк Никс" и "Кливоенд Кэвалиерз". В составе последнего он становился чемпионом НБА.